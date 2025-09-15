«МЮ» при Амориме выступает в АПЛ хуже всех остальных 16 клубов, игравших в обоих сезонах. Манкунианцы набрали 31 очко в 31 матче и пропустили на 13 голов больше, чем забили

«МЮ» при Рубене Амориме демонстрирует едва ли не худшие результаты в лиге.

Под руководством португальского специалиста манкунианцы провели в Премьер-лиге 31 игру и набрали 31 очко. У них 36 забитых голов и 49 пропущенных.

Среди 17 клубов, которые участвовали и в нынешнем, и в прошлом розыгрышах АПЛ, у «МЮ» худшие результаты на этом отрезке. «Тоттенхэм» тоже набрал 31 очко за время работы Аморима в «МЮ», но находится в условной таблице выше за счет лучшей разности голов (-4 против -13).

Успешнее всех за это время выступают «Ливерпуль» (68 очков), «Арсенал» (64), «Челси» (58) и «Манчестер Сити» (54).

Аморим возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 11 ноября 2024 года.