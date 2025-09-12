Онана заработает в «Трабзонспоре» вдвое больше, чем в «МЮ». Андре стал одним из самых высокооплачиваемых игроков Турции

Андре Онана стал одним из самых высокооплачиваемых игроков Турции.

«Манчестер Юнайтед » отдал голкипера в аренду «Трабзонспору ».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо , благодаря бонусам камерунец заработает в этом сезоне больше, чем если бы он остался в АПЛ . Его зарплата – самая высокая в «Трабзонспоре» и одна из самых высоких в лиге.

Daily Mail уточняет, что за счет премий и выплаты определенной суммы при заключении контракта Онана получит вдвое больше, чем в «МЮ».