Онана заработает в «Трабзонспоре» вдвое больше, чем в «МЮ». Андре стал одним из самых высокооплачиваемых игроков Турции
Андре Онана стал одним из самых высокооплачиваемых игроков Турции.
«Манчестер Юнайтед» отдал голкипера в аренду «Трабзонспору».
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, благодаря бонусам камерунец заработает в этом сезоне больше, чем если бы он остался в АПЛ. Его зарплата – самая высокая в «Трабзонспоре» и одна из самых высоких в лиге.
Daily Mail уточняет, что за счет премий и выплаты определенной суммы при заключении контракта Онана получит вдвое больше, чем в «МЮ».
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости