У «МЮ» 1 победа в 5 матчах сезона. Дальше – «Челси»

«Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу с начала сезона.

Команда тренера Рубена Аморима сегодня была разгромлена «Манчестер Сити » в АПЛ – 0:3.

Ранее манкунианцы уступили «Арсеналу» (0:1), после серии пенальти вылетели от «Гримсби» из Кубка лиги, сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1) и победили «Бернли» (3:2).

20 сентября «МЮ » встретится с «Челси».