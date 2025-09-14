«Зенит» в 3-й раз при Семаке не забил новичку РПЛ – «Балтике». У петербуржцев 0.21 xG – в чемпионате лишь дважды было меньше при текущем тренере

«Зенит» не смог забить новичку Мир РПЛ.

Петербуржцы сыграли вничью с «Балтикой» (0:0) в 8-м туре.

Как передает Opta, «Зенит» в 3-й раз не смог забить новичку РПЛ при Сергее Семаке (с 2018-го)

В предыдущих 35 таких матчах команда не забивал только «Пари НН» в 2022 году и «Рубину» в 2024-м.

В сегодняшнем матче «Зенит » набрал 0.21 xG. Лишь дважды за предыдущие 218 матчей при Семаке в РПЛ у сине-бело-голубых было меньше: 0.1 xG с «Ростовом» в 2019-м и 0.13 xG со «Спартаком» в 2025-м.