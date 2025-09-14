  • Спортс
  Глава «ПСЖ» поблагодарил сборную Испании, отпустившую Руиса из-за травмы. Ранее у «Барсы» был конфликт с Испанией из-за Ямаля, у парижан – с Францией из-за Дембеле и Дуэ
1

Президент «ПСЖ» поблагодарил федерацию Испании за решение по Фабиану Руису.

В начале сентября полузащитник парижан покинул расположение сборной Испании из-за мышечного дискомфорта, пропустив два отборочных матча чемпионата мира 2026 года против Болгарии (3:0) и Турции (6:0).

Одновременно с этим стало известно, что вингер «Барселоны» Ламин Ямаль играл за Испанию, несмотря на проблемы с пахом. Главный тренер каталонцев Ханси Флик заявил: «Ламин играл в сборной с болью. Следует больше заботиться о футболистах».

«ПСЖ», в свою очередь, до этого предъявлял претензии к медштабу сборной Франции, который, как заявлялось, не учел информацию о состоянии Усмана Дембеле и Дезире Дуэ, травмировавшихся на сборе.

«От имени «Пари Сен-Жермен» я хотел бы выразить искреннюю благодарность вам и Королевской испанской федерации футбола за отличную заботу и внимание, оказанные нашему игроку Фабиану Руису после обследования, проведенного вашей медицинской бригадой в связи с подозрением на травму, полученную им после матча «ПСЖ» против «Тулузы» 30 августа.

Мы высоко ценим профессионализм, медицинскую экспертизу и поддержку, оказанные вашим персоналом, благодаря которым Фабиан смог вернуться в клуб во время международного перерыва ФИФА. Благополучие наших игроков всегда является общим приоритетом, и ваша приверженность охране их здоровья отражает крепкие отношения и взаимное уважение между нашими организациями.

Пожалуйста, передайте мою благодарность вашим медицинским и техническим службам, чья преданность делу и забота были образцовыми», – написал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи в письме в адрес сборной Испании, опубликованном COPE.

Глава FFF Диалло написал «ПСЖ» примирительное письмо и вступился в нем за врачей сборной Франции. Клуб выражал недовольство травмами Дембеле и Дуэ

Врачи сборной Испании уверяют, что «Барса» не предупреждала их о дискомфорте у Ямаля. Флик говорил о недостаточной заботе об игроках

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Материалы по теме
