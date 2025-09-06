«ПСЖ» потребовал от FFF ввести протокол взаимодействия между врачами сборной и клуба на фоне травм Дембеле и Дуэ и припомнил прошлые случаи: «Выражаем глубокую озабоченность»

«ПСЖ» направлял в FFF письмо с предупреждением о состоянии своих игроков.

Сегодня стало известно, что Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили травмы в матче Франции против Украины в квалификации ЧМ-2026, а парижане уведомляли футбольные власти страны о рисках.

L’Equipe удалось ознакомиться с письмом от 4 сентября, направленным руководству Федерации футбола Франции.

«Сегодня мы вынуждены выразить нашу глубокую озабоченность и недовольство по поводу сохранения здоровья наших игроков во время их вызовов в национальную команду», – говорится в документе.

На двух страницах парижане приводят примеры футболистов, получивших повреждения в сборной, и выражают сожаление по поводу отсутствия предварительных консультаций с клубом.

Приводится «тяжелая история» взаимодействия «ПСЖ » со сборной: «В июне 2025 года Усман Дембеле получил стрессовую травму всего через четыре дня после финала Лиги чемпионов. Брэдли Барколя в тот же период сообщил о боли в колене, но никаких обсуждений не было инициировано. В сентябре 2024 года Уоррен Заир-Эмери получил мышечную травму – вновь без какой-либо информации, переданной клубу».

Перечислив все эти претензии, «ПСЖ» в итоге предлагает FFF решение, требуя «немедленного введения формализованного протокола медицинской коммуникации, гарантирующего систематический, документированный и взаимный обмен информацией между медицинскими службами клуба и сборной; соблюдения принципа особой предосторожности при вызове и использовании игроков», особенно когда они выходят после серии матчей или уже имеют какие-то проблемы.