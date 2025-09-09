Глава FFF Диалло написал «ПСЖ» примирительное письмо и вступился в нем за врачей сборной Франции. Клуб выражал недовольство травмами Дембеле и Дуэ
Федерация футбола Франции попыталась успокоить «ПСЖ».
Ранее парижане выразили недовольство травмами Усмана Дембеле и Дезире Дуэ, полученными вингерами в сборной, и отметили, что медштаб национальной команды не учел информацию о рисках.
L’Equipe сообщает, что президент федерации Филипп Диалло направил главе «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи письмо примирительного характера, в котором, впрочем, выступил в защиту работы медперсонала сборной. Он объяснил, что полностью доверяет врачам, и напомнил, что сборная Франции стоит превыше всего.
Также Диалло призвал задуматься о плотности международного календаря и наладить сотрудничество между всеми клубами и федерацией.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости