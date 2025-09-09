Глава FFF Диалло написал «ПСЖ» примирительное письмо и вступился в нем за врачей сборной Франции. Клуб выражал недовольство травмами Дембеле и Дуэ

Федерация футбола Франции попыталась успокоить «ПСЖ».

Ранее парижане выразили недовольство травмами Усмана Дембеле и Дезире Дуэ, полученными вингерами в сборной, и отметили , что медштаб национальной команды не учел информацию о рисках.

L’Equipe сообщает, что президент федерации Филипп Диалло направил главе «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи письмо примирительного характера, в котором, впрочем, выступил в защиту работы медперсонала сборной. Он объяснил, что полностью доверяет врачам, и напомнил, что сборная Франции стоит превыше всего.

Также Диалло призвал задуматься о плотности международного календаря и наладить сотрудничество между всеми клубами и федерацией.