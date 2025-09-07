«ПСЖ» о травмах Дембеле и Дуэ: «Медштаб сборной Франции не учел информацию о риске травм. Клуб направил в FFF призыв к разработке протокола о медико-спортивной координации»

«ПСЖ» призвал FFF принять меры по предотвращению травм игроков в сборной.

Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили повреждения в матче Франции против Украины в квалификации ЧМ-2026. При этом «ПСЖ» уведомлял футбольные власти страны о рисках.

«После подтверждения травм вызванных в сборную Франции Усмана Дембеле и Дезире Дуэ , которые привели к серьезным спортивным последствиям для игроков и для клуба, «Пари Сен-Жермен » направил во Французскую федерацию футбола письмо с настоятельным призывом к разработке нового протокола о медико-спортивной координации между клубами и сборной для более прозрачного и тесного сотрудничества, чтобы здоровье игроков и их медицинская поддержка стала абсолютным приоритетом.

«ПСЖ» следит за медицинскими потребностями своих игроков в течение всего года и имеет доступ к точной и подробной информации, и еще до начала тренировок национальной сборной Франции предоставил федерации конкретную информацию о нагрузках, которые способны выдержать игроки, и риске травм. Клуб сожалеет о том, что эти рекомендации не были приняты во внимание медперсоналом сборной Франции, а также о полном отсутствии консультаций с медштабом клуба.

Клуб подтверждает свою приверженность миссии федерации и сборной Франции, престиж которой является нашей общей целью, и надеется, что эти печальные события проложат путь к созданию новой формализованной системы медицинской координации, гарантирующей систематический и документированный взаимообмен информацией между медперсоналом клубов и сборной, а также соблюдение усиленного принципа предосторожности при вызове и задействовании игроков, особенно во время лечения патологий.

Недавние серьезные инциденты, которых можно было избежать, должны привести к принятию быстрых и безотлагательных мер по исправлению ситуации. Клуб готов внести активный вклад в эти коллективные усилия в интересах игроков и всего профессионального футбола», – говорится в заявлении «ПСЖ».

