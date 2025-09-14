Пивоваров о гражданстве РФ для Бителло: «Это интересно. Надо будет переговорить с главным тренером сборной России»

Павел Пивоваров отреагировал на слова Бителло о получении гражданства РФ.

Ранее бразильский полузащитник «Динамо» заявил , что не исключает возможность получения российского паспорта и игры за сборную России в будущем.

– Это интересно. Надо будет переговорить с главным тренером сборной России.

– Пойдет ли футболка сборной Бителло?

– Ему шла хорошо футболка с синим леопардом. Он парень стройный. Ему любая футболка подойдет, – сказал генеральный директор «Динамо ».