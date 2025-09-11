«Динамо» и Бителло продлили контракт до 2031 года

Бителло продлил контракт с «Динамо».

Московский клуб объявил о подписании нового соглашения с бразильским полузащитником. Оно рассчитано до 2031 года.

Бителло выступает за бело-голубых с 2023 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 6 матчей и отдал 1 результативный пас.

Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь .