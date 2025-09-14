  • Спортс
  • Бителло: «При Карпине «Динамо» гораздо лучше готово физически, чем раньше. Улучшения как в игре, так и в результатах придут»
1

Бителло: «При Карпине «Динамо» гораздо лучше готово физически, чем раньше. Улучшения как в игре, так и в результатах придут»

Бителло рассказал об изменениях в «Динамо» при тренере Валерии Карпине.

— Много говорят про новые требования Карпина в «Динамо», к которым футболистам нужно привыкать. Расскажи, чем подход Карпина принципиально отличается от подхода Лички и Гусева? 

— Мне трудно сказать, есть ли какая-то большая разница в требованиях Карпина и предыдущих тренеров. Из действительно заметных изменений отмечу интенсивность. У Карпина она очень высокая не только в матчах, но и на тренировках. Поэтому сейчас команда гораздо лучше готова физически, чем раньше. 

Разница между Карпиным и Личкой, конечно, есть. Но они оба очень хорошие тренеры. У каждого свой характер и подход к работе. Марцел проделал отличную работу в «Динамо». А Валерий Георгиевич только начал. И я уверен, что улучшения как в игре, так и в результатах обязательно придут, — сказал полузащитник «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoБителло
