Хиль Мансано написал в рапорте, что удалил Хейсена в матче с «Сосьедадом» «за то, что тот лишил соперника явной возможности забить гол»

Стала известна причина удаления Дина Хейсена в игре с «Реал Сосьедад».

Защитник мадридского «Реала» получил от Хесуса Хиля Мансано красную карточку в 1-м тайме матча с «Сосьедадом» в 4-м туре Ла Лиги (2:1) за срыв контратаки соперника. Хейсен сбил Ойарсабаля в центре поля.

В своем рапорте главный арбитр встречи написал, что удалил футболиста «за то, что тот сбил соперника с ног, тем самым предотвратив явную возможность забить гол».

На ТВ «Реала» заявили, что клуб обратится в ФИФА «из-за судейских ошибок в этом и прошлом сезонах Ла Лиги»

ТВ «Реала» об арбитрах матча с «Сосьедадом»: «Было бы справедливо запретить им судить матчи «Мадрида». Их даже нельзя назвать судьями»