  ФИФА объединит сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных в одну трехнедельную с 2026 года. План утвержден до 2030-го
ФИФА объединит сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных в одну трехнедельную с 2026 года. План утвержден до 2030-го (ElDesmarque)

ФИФА объединит сентябрьские и октябрьские перерывы на матчи сборных.

Со следующего сезона сентябрьский и октябрьский международные перерывы будут объединены в один трехнедельный, в то время как ноябрьский международный перерыв останется в прежнем виде, сообщает ElDesmarque.

В частности, первый международный перерыв 2026 года запланирован на период с 21 сентября по 6 октября. Он продлится в общей сложности 16 дней, что соответствует трем неделям без клубного футбола. Каждая сборная сыграет максимум четыре матча вместо нынешних двух.

Ноябрьское окно продлится с 9 по 17 ноября 2026 года, в общей сложности девять дней, в течение которых каждая команда сыграет по два матча. То же самое относится и к мартовскому окну 2027 года, которое также продлится две недели.

Объединенный трехнедельный международный перерыв также утвержден в планах на 2027, 2028, 2029 и 2030 годы.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ElDesmarque
