Анчелотти поддерживает сокращение топ-лиг до 18 команд: «Слишком много матчей и травм. Зарплаты игроков и тренеров огромны – может, поэтому нас не хотят брать за стол переговоров»

Карло Анчелотти посетовал на большое количество матчей в футбольном сезоне.

– Да, матчей слишком много, и не все из них хорошего качества. Футбол стал более интенсивным и динамичным, в нем применяется много аналитики, но ФИФА и УЕФА должны пересмотреть расписание.

Слишком много матчей, не все из которых качественные, слишком много травм.

– Лигам следует сократить количество участвующих команд с 20 до 18.

– Мне кажется, это хорошее решение. Это позволит избежать некачественных матчей, количество которых в противном случае увеличится, а расходы будут более разумными.

Но необходимо согласие между заинтересованными сторонами, а этого пока что не произошло.

– Тренеры и футболисты должны иметь больше возможностей для участия в принятии решений.

– Мы получаем огромные зарплаты, может быть, поэтому нас не хотят брать за стол переговоров, – сказал главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти .

По 20 команд играют в высших дивизионах Англии, Испании, Италии. До 2023 года столько же участников было в чемпионате Франции, но с сезона-2023/24 их число сокращено до 18.