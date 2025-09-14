  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль о штрафных и пенальти: «Футболка с 10-м номером всегда ассоциировалась с ответственностью. Я хочу быть готовым к таким важным моментам»
5

Ямаль о штрафных и пенальти: «Футболка с 10-м номером всегда ассоциировалась с ответственностью. Я хочу быть готовым к таким важным моментам»

Ламин Ямаль высказался о значимости выступлений под 10-м номером.

– Мы уже видели, как ты исполнял штрафные и даже просил пенальти, который сам пробивал. Футболка с номером 10 несет в себе эту ответственность?

– Да, немного. Футболка с 10-м номером всегда ассоциировалась с ответственностью.

Мне это нравится, я хочу быть готовым к таким важным моментам, – сказал 18-летний вингер «Барселоны».

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?6596 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
игровая форма
психология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль о главных соперниках «Барсы» в ЛЧ: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Бавария», «Реал», «ПСЖ»… Они всегда в числе претендентов на победу»
11вчера, 20:39
Канисарес о Ямале: «Главное, что Ламин не зазнается на поле. А его высказывания – это слова 18-летнего парня»
2вчера, 19:31
«Барса» сообщила, что у Ямаля дискомфорт в области паха
150вчера, 12:45
Флик подтвердил, что Ямаль пропустит матч с «Валенсией»: «Ламин играл в сборной с болью. Следует больше заботиться о футболистах»
21вчера, 11:34
Главные новости
Ван дер Сар о Роналду в «МЮ»: «Никогда не видел такой жажды успеха. Он все время говорил: «Эдвин, я стану лучшим в мире». Он оказался прав»
1632 минуты назад
Манчестерское дерби уже сегодня! Ставьте на игру с бонусом 1500 рублей от БЕТСИТИ
44 минуты назадРеклама
Кобелев о красной Станковича: «Надо наказывать максимально! Он думает, что тут все сойдет ему с рук? Пусть попробует такое поведение в Сербии или Италии»
3355 минут назад
Пеп Гвардиола: «С тех пор, как я в «Ман Сити», мы все время были лучше «МЮ». Мы брали АПЛ 6 раз за 8 лет. В итоге это и имеет значение»
42сегодня, 08:32
Атмосфера на «Шанхае» Слуцкого изнутри. Влог Владимира Иванова со стадиона
сегодня, 08:27Видео
Бастони о 3:4 с «Ювентусом»: «Интер» пропустил 4 гола после четырех ударов – два со стандартов и два с 30 метров. Соперник заперся в штрафной»
16сегодня, 08:27
Ливай про эмоциональность Станковича: «Он со страстью относится делу. Это помогает нам лучше показывать себя на тренировках и мотивирует»
16сегодня, 08:15
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Ростовом»
1208сегодня, 08:12
Анчелотти о стиле игры: «Он зависит от игроков, не от тренера. Пеп не смог бы создать свой стиль с футболистами Клоппа, а Юрген успешно прессинговать с Хави, Бускетсом, Иньестой и Месси»
37сегодня, 08:12
Пивоваров о 2:2 со «Спартаком»: «Динамо» показало, что может играть на равных с большими клубами. Результат справедлив»
36сегодня, 07:57
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о летних трансферах «Арсенала»: «Таков стандарт других команд в АПЛ и в Европе. Не сделав этого, мы были бы в совершенно ином положении, учитывая травмы»
4 минуты назад
Гендиректор «Динамо» выразил доверие Карпину: «Он зарекомендовал себя своей карьерой. Вопрос не эмоций, а совместной работы»
12 минут назад
Дзюба о словах про слабый состав «Акрона»: «Не жалею – после этого пошло дело. Нельзя молодых ребят сразу в пекло бросать»
119 минут назад
Лоди расторг контракт с «Аль-Хилалем» в одностороннем порядке – его не включили в заявку в саудовской лиге. Клуб примет юридические меры
327 минут назад
Хавбек «Динамо» Рубенс: «Мы можем бороться за чемпионство. Еще много матчей впереди, все может измениться»
646 минут назад
Чемпионат Франции. «Лилль» принимает «Тулузу», «ПСЖ» Сафонова против «Ланса»
459 минут назад
«Сосьедад» об участии Захаряна в игре с «Реалом»: «Мы очень рады за него. В клубе уверены, что он станет для нас большим игроком»
1сегодня, 08:43
Кьеллини считает, что Бремер лучше него: «Он всегда мне нравился. Ему я это тоже говорил»
3сегодня, 08:38
Чемпионат Германии. «Санкт-Паули» принимает «Аугсбург», «Боруссия» Менхенгладбах против «Вердера»
35сегодня, 08:15
«Барселона» – «Валенсия». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
5сегодня, 07:32