Ямаль о штрафных и пенальти: «Футболка с 10-м номером всегда ассоциировалась с ответственностью. Я хочу быть готовым к таким важным моментам»
Ламин Ямаль высказался о значимости выступлений под 10-м номером.
– Мы уже видели, как ты исполнял штрафные и даже просил пенальти, который сам пробивал. Футболка с номером 10 несет в себе эту ответственность?
– Да, немного. Футболка с 10-м номером всегда ассоциировалась с ответственностью.
Мне это нравится, я хочу быть готовым к таким важным моментам, – сказал 18-летний вингер «Барселоны».
Источник: Mundo Deportivo
