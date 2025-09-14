Ямаль о штрафных и пенальти: «Футболка с 10-м номером всегда ассоциировалась с ответственностью. Я хочу быть готовым к таким важным моментам»

Ламин Ямаль высказался о значимости выступлений под 10-м номером.

– Мы уже видели, как ты исполнял штрафные и даже просил пенальти, который сам пробивал. Футболка с номером 10 несет в себе эту ответственность?

– Да, немного. Футболка с 10-м номером всегда ассоциировалась с ответственностью.

Мне это нравится, я хочу быть готовым к таким важным моментам, – сказал 18-летний вингер «Барселоны».