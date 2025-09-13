Ямаль о главных соперниках «Барсы» в ЛЧ: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Бавария», «Реал», «ПСЖ»… они всегда в числе претендентов на победу»

Ламин Ямаль перечислил главных соперников «Барселоны» в борьбе за Лигу чемпионов.

– Какие клубы вы считаете главными соперниками в борьбе за Лигу чемпионов?

– «Манчестер Сити » и «Ливерпуль », «Бавария », «Реал Мадрид », «ПСЖ»… они всегда в числе претендентов, – сказал вингер «Барселоны».

Ямаль сломался: мимо «Валенсии», «Ньюкасл» в ЛЧ под вопросом. Флик винит сборную Испании