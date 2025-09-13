  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль о главных соперниках «Барсы» в ЛЧ: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Бавария», «Реал», «ПСЖ»… они всегда в числе претендентов на победу»
4

Ямаль о главных соперниках «Барсы» в ЛЧ: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Бавария», «Реал», «ПСЖ»… они всегда в числе претендентов на победу»

Ламин Ямаль перечислил главных соперников «Барселоны» в борьбе за Лигу чемпионов.

– Какие клубы вы считаете главными соперниками в борьбе за Лигу чемпионов?

– «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», «Бавария», «Реал Мадрид», «ПСЖ»… они всегда в числе претендентов, – сказал вингер «Барселоны».

Ямаль сломался: мимо «Валенсии», «Ньюкасл» в ЛЧ под вопросом. Флик винит сборную Испании

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?5554 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Mundo Deportivo
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoбундеслига Германия
logoЛамин Ямаль
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
logoБавария
logoЛа Лига
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ-2025/26 по версии суперкомпьютера Opta, «Арсенал» и «ПСЖ» – в тройке, «Ман Сити» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Реал» – 7-й, «Бавария» – 8-я, «Ювентус» – 19-й
499 сентября, 19:25
«Барселона»-2009 – лучший победитель ЛЧ по версии FourFourTwo. «ПСЖ»-2025 – на 2-м месте, «МЮ»-1999 – на 4-м, «Реал»-2018 – на 7-м, «Интер»-2010 – на 28-м
2082 сентября, 20:08
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ по версии FourFourTwo. «Барселона» – 2-я, «Ливерпуль» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Ман Сити» – 8-й
512 сентября, 19:15
Главные новости
Алонсо – Мансано после удаления Хейсена: «Ты наводишь меня на дурные мысли, мужик. Разве ты не видел, что Милитао был в пяти метрах? Это точно увидят в техническом комитете судей»
217 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Сосьедад» Захаряна в гостях, «Атлетико» победил «Вильярреал», «Барселона» примет «Валенсию» в воскресенье
5317 минут назад
У «Челси» 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах. Дальше – «Бавария» и «МЮ»
1018 минут назад
«Челси» упустил победу над «Брентфордом» – 2:2. Кайседо забил на 85-й, но Карвалью ответил на 93-й
15219 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» сыграл 2:2 с «Брентфордом», «Арсенал» разгромил «Ноттингем», «Ман Сити» и «МЮ» встретятся в воскресенье
22121 минуту назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Интер» – 4:3, «Наполи» выиграл у «Фиорентины», «Милан» встретится с «Болоньей» в воскресенье
3825 минут назад
Анчелотти о Бразилии на ЧМ-2026: «Никто в футболе не обязан побеждать, но мы обязаны попытаться. Я работал в «Реале» 6 лет, но ЛЧ выиграл всего 3 раза»
833 минуты назад
Алонсо о 4 победах «Реала» в 4 матчах: «Нельзя принимать это как должное, но мы довольны. Результаты говорят сами за себя»
238 минут назад
Хиль Мансано написал в рапорте, что удалил Хейсена в матче с «Сосьедадом» «за то, что тот лишил соперника явной возможности забить гол»
1747 минут назад
ТВ «Реала» об арбитрах матча с «Сосьедадом»: «Было бы справедливо запретить им судить матчи «Мадрида». Их даже нельзя назвать судьями»
3355 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина победил «Осер», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
410 минут назад
Брэйтуэйт был прикован к инвалидной коляске в детстве: «Болезнь Легга–Кальве–Пертеса. Было тяжело видеть взгляды людей, слышать вопросы: «Что случилось?» Я не хотел об этом говорить»
11 минут назад
Лилиан Тюрам посетил матч «Ювентус» – «Интер», в котором забили его сыновья Маркус и Кефрен
213 минут назад
«Атлетико» обыграл «Вильярреал» – 2:0. Барриос забил победный гол, у Николаса Гонсалеса дебютный мяч за мадридский клуб
518 минут назад
«Атлетико» выиграл впервые в сезоне – у «Вильярреала». Дальше – выезд к «Ливерпулю»
218 минут назад
В Серии А впервые использована камера на главном судье – в игре «Ювентус» – «Интер»
23 минуты назадФото
«Фиорентина» уступила «Наполи» – 1:3. Де Брюйне реализовал пенальти, у Хейлунда и Бекемы дебютные голы за неаполитанцев
1124 минуты назад
Тюкавин о «Динамо»: «Начало сезона так себе, все ждали не этого. Только нам забивают такие простые голы. Не знаю, почему это случается именно с нашей командой»
329 минут назад
Тедеев об 1:2 с «Краснодаром»: «Разочаровала последовательность работы арбитров, могли добавить больше времени. Закономерным исходом была бы ничья»
1сегодня, 20:12
Хейсен после удаления в матче «Реала» с «Сосьедадом»: «Спасибо, команда, за то, что вы такие классные. Люблю вас»
3сегодня, 20:12