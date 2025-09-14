Хавбек «Динамо» Рубенс: «Мы можем бороться за чемпионство. Еще много матчей впереди, все может измениться»
Полузащитник «Динамо» Рубенс считает, что команда еще поборется за чемпионство.
«Понятно, что начало сезона не самое хорошее. Это не то, чего мы ждали. Но мы понимаем, что у нас еще есть возможность навязать борьбу в верхней части таблицы.
Еще много матчей впереди, и все может измениться. Считаю, что мы можем бороться за чемпионство. Да, это сложно, но нам нужно работать», – сказал Рубенс.
Вчера «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2) и идет 8-м в Мир РПЛ, набрав 9 очков.
Источник: «Спорт-Экспресс»
