  • Карпин считает, что «Динамо» скорее потеряло 2 очка со «Спартаком», чем набрало 1: «В интенсивности мы были лучше. Но Макаров начинает атаку тем, что сбивает Рубенса. Это что?»
54

Карпин считает, что «Динамо» скорее потеряло 2 очка со «Спартаком», чем набрало 1: «В интенсивности мы были лучше. Но Макаров начинает атаку тем, что сбивает Рубенса. Это что?»

Валерий Карпин указал на притирку футболистов «Динамо» друг к другу.

– Перед матчем многие вспоминали фразу: «Игра была равна». Многие называют сегодняшнюю игру дворовой.

– Игра была равна, результат говорит сам за себя. Можно говорить про реализацию, голы, моменты. Из несозданных моментов голы тоже бывают, как видим. Ошибок было много, но не на пустом месте, а потому, что обе команды хорошо прессинговали, надо учитывать сопротивление соперника.

– «Динамо» скорее потеряло два очка, чем приобрело одно?

– Да.

– В каких компонентах игры вы сегодня были лучше и хуже «Спартака»?

– Разбор игры делать сейчас сложно. В интенсивности мы были лучше, если говорить не про тактику, а про желание и самоотдачу.

Были хуже в согласованности действий. Макаров начинает атаку тем, что сбивает Рубенса. Это что? Несогласованность, притирка – как угодно называйте, – отметил главный тренер «Динамо» после ничьей.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
