  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Скопинцева о «Динамо»: «Игрового времени все меньше, что подталкивает на мысли о возможном уходе. Для чего берутся Зайнутдинов и Рубенс, которые приходят на его позицию?»
12

Агент Скопинцева о «Динамо»: «Игрового времени все меньше, что подталкивает на мысли о возможном уходе. Для чего берутся Зайнутдинов и Рубенс, которые приходят на его позицию?»

Агент Дмитрия Скопинцева рассказал, что игрок задумывается об уходе из «Динамо».

Защитник выступает за бело-голубых с 2020 года, его действующий контракт рассчитан до 2029 года. В нынешнем сезоне Скопинцев сыграл в шести матчах Мир РПЛ и провел в общей сложности 280 минут на поле. В предыдущем туре против махачкалинского «Динамо» футболист отыграл 7 минут.

– Доволен ли Скопинцев своим игровым временем в «Динамо», и не было ли мыслей уйти летом куда‑то, чтобы играть больше?

– На сегодняшний день Скопинцев провел немало игр, в том числе в стартовом составе, но, к сожалению, да, этого времени становится все меньше, что подталкивает на мысли о возможном уходе, так как Дима максималист и его не может устраивать ситуация, при которой он будет мало играть. Но нужно понимать, что Скопинцев – актив для клуба и за маленькие деньги его никто никуда не отпустит.

– Как он отреагировал на приход Зайнутдинова? Переживает ли в связи с этим за свое место или относится к приходу Бахтиера как к здоровой конкуренции?

– Приход Зайнутдинова, как и Рубенса, – это усиление для клуба. Вопрос в том, почему и для чего берутся данные футболисты, которые приходят на позицию Скопинцева?

Если потому что Скопинцев не устраивает как футболист тренерский штаб, то это, мягко говоря, удивительно, учитывая то количество игрового времени, которое Дима проводил в прошлых сезонах, и те цели, которые команда при этом ставила перед собой, – сказал агент Алан Агузаров.

Нули России с Иорданией – как вам?9159 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoДмитрий Скопинцев
logoпремьер-лига Россия
logoАлан Агузаров
logoРубенс Диас
logoБахтиер Зайнутдинов
logoМатч ТВ
logoВалерий Карпин
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Саусь, Пряхин, Скопинцев и Бителло – лучшие в матче «Динамо» – «Балтика» по возвратам мяча. Они набрали по 2 дополнительных очка
118 июля, 20:47Фэнтези
«Тебе только лучше, а мне все равно». Карпин стебал Скопинцева из-за пирожков и соусов, Глебов ему – как сын
2416 июня, 11:30
Скопинцев об игре с поднятым вверх воротником футболки: «В «Динамо» так несколько человек делают — просто Кантона подражаем. Мне это нравится»
1023 мая, 07:39
Главные новости
Глава ВТБ Костин о Карпине в «Динамо»: «Лимит доверия не исчерпан. Пускай работает, что сразу… Проиграл – и сразу увольнять?»
3 минуты назад
Песков об ужесточении лимита в РПЛ: «Специалисты должны решать»
616 минут назад
«Карпин – не тренер. Как ты можешь возглавить топ-клуб, если не завоевал ни одного трофея? Было странно везти футболистов из «Ростова». Попов о «Динамо»
1828 минут назад
Пальцев о «Спартаке»: «Клуб прислал оффер за день до матча 1-го тура – с условием, что я не должен играть. Это не только для руководства «Махачкалы», но и для меня неприемлемо»
1146 минут назад
Карпин про 0:0 с Иорданией: «Академично играли в 1-м тайме – думали, что и так обыграем. Не ожидали таких скоростей, агрессивных, интенсивных действий»
18сегодня, 04:55
Месси еще не решил, сыграет ли на ЧМ-2026: «Иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями. Когда чувствую себя хорошо – мне это нравится. Когда нет – не получаю удовольствия»
15сегодня, 04:45
Карло Анчелотти: «Луис Энрике обладает исключительным талантом – силен физически, фантастически играет один в один. За счет свежести он изменил ход матча с Чили»
24сегодня, 04:30
Нули России с Иорданией, план ужесточения лимита утвержден, поражение Германии, Леви ушел из «Тоттенхэма», Осинькин возглавил «Сочи», Макгрегор идет в президенты Ирландии и другие новости
9сегодня, 04:15
Суарес извинился за плевок в сотрудника «Сиэтла»: «Я совершил ошибку. Это был момент огромного напряжения и разочарования, но это не оправдывает моей реакции»
19сегодня, 03:54
Один футболист играл и с Ямалем, и с Аршавиным. Сможете назвать его?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Месси пропустит матч с Эквадором: «Тренер решил дать мне отдохнуть – травма сбила мой ритм. Мы играем в МЛС – это наша цель»
352 минуты назад
Ташуев про Моуринью в РПЛ: «Если есть возможность просто так отдать большие деньги – пусть отдают. Ради пресс-конференций подписывать, что ли? Давайте себя уважать – у нас сильная страна»
13сегодня, 04:20
Бразилия выиграла 2 из 3 матчей при Анчелотти при разнице голов 4:0. Дальше – Боливия
1сегодня, 03:30
Месси прервал серию из 4 матчей без голов за Аргентину. Форвард забил за сборную впервые с октября 2024 года
4сегодня, 03:10
Аргентина не проигрывает 6 матчей подряд в отборе на ЧМ – 5 побед и 1 ничья. Команда Скалони набрал 38 очков в 17 играх
3сегодня, 02:01
Батраков о возможном переходе в «Зенит»: «Для чего вы провоцируете? Я игрок «Локомотива» – стараюсь наслаждаться моментом и прогрессировать»
9сегодня, 01:15
«Динамо» Загреб арендует Беннасера с правом выкупа. Хорватский клуб договорился с «Миланом»
2сегодня, 00:06
Швайнштайгер о 0:2 от Словакии: «Германии еще повезет, если с такой игрой она попадет на ЧМ. Ни минуты не верил, что мы победим. Игроки должны осознать, что это было плохо»
7вчера, 21:58
Де ла Фуэнте о 3:0 с Болгарией: «В 1-м тайме Испания обеспечила результат, во втором сосредоточились на совершенствовании. Следующая игра будет лучше, важно быть самокритичными»
1вчера, 21:55
Киммих о 0:2 со Словакией: «До матча мы говорили о победе на ЧМ, но с такой игрой Германии будет непросто отобраться. Дело не в тактике, а в отношении»
5вчера, 21:48