Агент Скопинцева о «Динамо»: «Игрового времени все меньше, что подталкивает на мысли о возможном уходе. Для чего берутся Зайнутдинов и Рубенс, которые приходят на его позицию?»

Агент Дмитрия Скопинцева рассказал, что игрок задумывается об уходе из «Динамо».

Защитник выступает за бело-голубых с 2020 года, его действующий контракт рассчитан до 2029 года. В нынешнем сезоне Скопинцев сыграл в шести матчах Мир РПЛ и провел в общей сложности 280 минут на поле. В предыдущем туре против махачкалинского «Динамо» футболист отыграл 7 минут.

– Доволен ли Скопинцев своим игровым временем в «Динамо», и не было ли мыслей уйти летом куда‑то, чтобы играть больше?

– На сегодняшний день Скопинцев провел немало игр, в том числе в стартовом составе, но, к сожалению, да, этого времени становится все меньше, что подталкивает на мысли о возможном уходе, так как Дима максималист и его не может устраивать ситуация, при которой он будет мало играть. Но нужно понимать, что Скопинцев – актив для клуба и за маленькие деньги его никто никуда не отпустит.

– Как он отреагировал на приход Зайнутдинова? Переживает ли в связи с этим за свое место или относится к приходу Бахтиера как к здоровой конкуренции?

– Приход Зайнутдинова, как и Рубенса , – это усиление для клуба. Вопрос в том, почему и для чего берутся данные футболисты, которые приходят на позицию Скопинцева?

Если потому что Скопинцев не устраивает как футболист тренерский штаб, то это, мягко говоря, удивительно, учитывая то количество игрового времени, которое Дима проводил в прошлых сезонах, и те цели, которые команда при этом ставила перед собой, – сказал агент Алан Агузаров.