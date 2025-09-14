«Сосьедад» об участии Захаряна в игре с «Реалом»: «Мы очень рады за него. В клубе уверены, что он станет для нас большим игроком»

В «Реал Сосьедад» высказались об Арсене Захаряне.

Россиянин вышел на замену на 66-й минуте матча 4-го тура Ла Лиги против «Реала», появившись на поле впервые с февраля.

«Мы все очень рады за Арсена и его первый выход на поле спустя долгое время! И в клубе уверены, что он станет для нас большим игроком. Захарян тренируется без каких-либо проблем, но чтобы играть еще больше, ему нужно много работать и убеждать тренера – это единственный путь», – сказал пресс-атташе «Реала Сосьедад » Йон Андер Мундуате.