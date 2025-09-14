Слишкович об 1:3 с «Пари НН»: «Оренбург» сам забил себе три мяча и потерпел заслуженное поражение. Такая игра может случиться раз в год»

Владимир Слишкович оценил поражение «Оренбурга» от «Пари НН» (1:3) в РПЛ.

«Все пошло не так, вся игра пошла не по плану. Сами забили себе три мяча и потерпели заслуженное поражение.

Уверен, такая игра может случиться раз в год. Мы больше не можем сыграть так ужасно. Хорошо, что это случилось в начале чемпионата», — сказал тренер «Оренбурга ».