Шпилевский о 3:1 с «Оренбургом»: «Лучшая игра «Пари НН» в сезоне. Заслуженная победа, но нельзя расслабляться»

Алексей Шпилевский оценил победу «Пари НН» над «Оренбургом» (3:1) в 8-м туре РПЛ.

«Это была лучшая игра «Пари НН» в этом сезоне. Могли раньше закончить игру, чтобы не было невроза, но опять немного впали в пассивность.

Я очень доволен. Заслуженная победа, молодцы. Но нам нельзя расслабляться. Минут 70–75 были очень хорошими с нашей стороны», — сказал тренер «Пари НН ».