Шпилевский о 3:1 с «Оренбургом»: «Лучшая игра «Пари НН» в сезоне. Заслуженная победа, но нельзя расслабляться»
Алексей Шпилевский оценил победу «Пари НН» над «Оренбургом» (3:1) в 8-м туре РПЛ.
«Это была лучшая игра «Пари НН» в этом сезоне. Могли раньше закончить игру, чтобы не было невроза, но опять немного впали в пассивность.
Я очень доволен. Заслуженная победа, молодцы. Но нам нельзя расслабляться. Минут 70–75 были очень хорошими с нашей стороны», — сказал тренер «Пари НН».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
