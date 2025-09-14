  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шпилевский о 3:1 с «Оренбургом»: «Лучшая игра «Пари НН» в сезоне. Заслуженная победа, но нельзя расслабляться»
1

Шпилевский о 3:1 с «Оренбургом»: «Лучшая игра «Пари НН» в сезоне. Заслуженная победа, но нельзя расслабляться»

Алексей Шпилевский оценил победу «Пари НН» над «Оренбургом» (3:1) в 8-м туре РПЛ.

«Это была лучшая игра «Пари НН» в этом сезоне. Могли раньше закончить игру, чтобы не было невроза, но опять немного впали в пассивность. 

Я очень доволен. Заслуженная победа, молодцы. Но нам нельзя расслабляться. Минут 70–75 были очень хорошими с нашей стороны», — сказал тренер «Пари НН».

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?5838 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Шпилевский
logoОренбург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Краснодар» победил «Акрон», «Спартак» сыграл вничью с «Динамо», «Локомотив» – с «Ахматом»
1166вчера, 18:28
Мелик‑Гусейнов уходит с поста гендиректора «Пари НН»: «Нижний Новгород – центр духовной силы, где Святая Русь ощущается на физическом уровне. Ради цели тут могут объединяться и побеждать»
16вчера, 13:58
«Пари НН» обыграл «Оренбург» – 3:1. Боселли сделал дубль, Игнатьев не забил пенальти
15вчера, 12:59
Главные новости
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл крупно в гостях «Шарлотт», «Атланта» Миранчука уступила «Коламбус Крю», «Канзас-Сити» Шапи играет с «Реал Солт Лейк» на выезде
167 минут назадLive
«В Европе очень плохие настроения против России. С ней точно не готовы играть. После окончания СВО – примут обратно, но не сейчас». Петржела про отстранение РФ
107вчера, 21:51
«Ман Сити» – «Манчестер Юнайтед». Выберите победителя в нашем ТГ-боте
вчера, 23:00Тесты и игры
Вооруженные молотками грабители украли драгоценности жены Реднаппа из дома экс-тренера «Тоттенхэма». Харри сказал: «Полиция так и не нашла их»
7вчера, 21:48
Аморим о давлении на него и Гвардиолу: «Смешно сравнивать. Он может расслабиться, даже если перестанет выигрывать. Мне же приходится доказывать свою состоятельность каждый день»
8вчера, 21:47
Мареска о 2:2 с «Брентфордом»: «Челси» мог лучше контролировать концовку, но пропустил и потерял два очка. Понятно, что невозможно побеждать во всех играх»
7вчера, 21:38
Анчелотти о Мбаппе: «Его легко тренировать, он ничего не требовал, вел себя скромно. Килиан провел сезон на высочайшем уроне, а сейчас выступит еще лучше»
7вчера, 21:30
Врачи сборной Испании уверяют, что «Барса» не предупреждала их о дискомфорте у Ямаля. Флик говорил о недостаточной заботе об игроках
5вчера, 21:17
Дзюба про защитников «Краснодара»: «Не понимают, что русский дух не сломить. Все, что они делают, для меня не проблема»
32вчера, 21:17
Алонсо – Мансано после удаления Хейсена: «Ты наводишь меня на дурные мысли, мужик. Разве ты не видел, что Милитао был в пяти метрах? Это точно увидят в техническом комитете судей»
32вчера, 21:08
Ко всем новостям
Последние новости
Бителло: «При Карпине «Динамо» гораздо лучше готово физически, чем раньше. Улучшения как в игре, так и в результатах придут»
139 минут назад
Конте после 3:1 с «Фиорентиной»: «Наполи» доминировал. Мы подписали Хейлунда из «МЮ» как замену Лукаку, у него огромный потенциал. Нам повезло с Мактоминеем, решили повторить этот трюк»
5вчера, 22:07
Симеоне о 2:0 с «Вильярреалом»: «Очень хорошая игра, я доволен. В 1-м тайме соперник мог доставить нам неприятности, но во 2-м «Атлетико» прибавил и приспособился»
вчера, 22:07
Булыкин о поведении Станковича: «Это не красит ни футбол, ни «Спартак», ни самого тренера. Очень некрасиво – и не в первый раз, не знаю, как руководство клуба с ним общается»
16вчера, 22:05
Диас забил в трех первых матчах за «Баварию» в Бундеслиге. Ранее это удавалось Риццителли, Тони и Манджукичу
9вчера, 21:56
Энрике о переломе ключицы после падения с велосипеда: «Когда в моей жизни происходит что-то негативное, я пытаюсь увидеть положительные моменты. Готов работать в обычном режиме»
3вчера, 21:34
Лишь Азар быстрее Жоао Педро делал 5 голевых действий за «Челси» в АПЛ – за 3 игры против 4
3вчера, 21:31
Мостовой о ничьей «Спартака» и «Динамо»: «Результат справедливый, многие довольны, думаю. Впереди еще игры, будем давать прогнозы – футбольные и экспертные»
4вчера, 21:26
Висса пропустит около 6 недель из-за травмы колена. «Ньюкасл» заплатил 55 млн фунтов за форварда, он еще не играл за клуб
1вчера, 21:17
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина победил «Осер», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
4вчера, 21:02