Месси не реализовал пенальти паненкой в матче с «Шарлотт» при 0:0, «Интер Майами» проиграл 0:3

Лионель Месси не забил с пенальти в матче МЛС с «Шарлотт» (0:3).

Форвард «Интер Майами » не реализовал 11-метровый на 32-й минуте при счете 0:0, исполнив удар паненкой, но вратарь Кристиян Кахлина отразил мяч. В 20 играх сезона МЛС на счету Месси 19 голов и 8 ассистов. Подробнее статистика 38-летнего аргентинца – здесь .