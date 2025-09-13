Гаиска Мендьета: «Месси по-прежнему лучший в мире. Лео олицетворяет футбол, красоту. Пройдет много времени, прежде чем кто-то сможет сместить его с пьедестала»
Гаиска Мендьета считает Лионеля Месси лучшим футболистом мира.
«Лучший футболист мира? Это по-прежнему Месси. Нет игрока, который был бы на его уровне. Очевидно, что уровень, который он показывал в «Барселоне», не соответствует тому, что он показывает в «Интер Майами».
Однако Лео олицетворяет футбол, талант, мастерство, красоту... То, как мы понимаем футбол. Пройдет много времени, прежде чем мы увидим кого-то, кто сможет сместить его с пьедестала. Есть много талантливых игроков. История показывает, что такой игрок появится, но, думаю, на это уйдет много времени», – сказал экс-футболист сборной Испании.
