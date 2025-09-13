  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Брэйтуэйт об уходе Месси из «Барсы»: «Это было странно, все случилось за день. Лео такого не заслужил, надеюсь, проведет там последний матч. Он очень приятный человек, с ним комфортно»
3

Брэйтуэйт об уходе Месси из «Барсы»: «Это было странно, все случилось за день. Лео такого не заслужил, надеюсь, проведет там последний матч. Он очень приятный человек, с ним комфортно»

Мартин Брэйтуэйт вспомнил уход Лионеля Месси из «Барселоны» в 2021 году.

– Каково это – быть рядом с Месси в раздевалке?

– Это было здорово. Лео – очень приятный человек, который помогал нам, с ним ты чувствуешь себя комфортно. Он был очень спокойным. Что касается его игровых качеств, то, думаю, мне можно ничего не говорить.

– Ты пережил окончание «эпохи Месси» в «Барселоне» изнутри. Как это ощущалось среди вас, игроков?

– Это было странно, потому что все произошло буквально за один день. Мы все ждали, что он продлит контракт, все было готово для продления, и вдруг за один день он покинул клуб.

Он этого совсем не заслужил. Я надеюсь, что он сможет вернуться и сыграть свой последний матч там, потому что он этого заслуживает. Он не заслуживал такого ухода, – отметил форвард «Гремио».

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?2643 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
logoМартин Брэйтуэйт
logoИнтер Майами
logoГремио
logoБарселона
logoЛа Лига
logoМЛС
logoвысшая лига Бразилия
logoЛионель Месси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мартин Брэйтуэйт: «В Дании мы не видим тех трудностей, что есть в Бразилии, Франции, Испании. В Бразилии люди живут на улице – и мне грустно. Нам надо сделать общество более равным»
32сегодня, 20:34
Главные новости
«Арсенал» и «Ноттингем Форест» открывают 4-й тур АПЛ. Выберите победу канониров в нашем ТГ-боте?
17 минут назадТесты и игры
Реднапп займется развитием трековых мотогонок в Великобритании: «Если я способен привести футбольные клубы к ЛЧ и победе в кубках, то смогу помочь спидвею снова стать популярным»
4сегодня, 22:05
Давидс лишился коллекции искусства на 188 000 фунтов из-за мошенничества подруги, которой доверил ключи от дома. Женщина заложила и распродала 37 картин, ей грозит 34 месяца тюрьмы
19сегодня, 21:55
Рюдигер о паузе в 3 месяца из-за травмы: «Аллах никогда не говорил, что путь будет легким. Он сказал: «Я буду рядом с теми, кто терпелив»
19сегодня, 21:39
Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Не собираюсь оставаться, когда почувствую, что клубу нужны перемены. Но сейчас я хочу работать сильнее, чем прежде, чтобы исправить ситуацию»
9сегодня, 21:14
Ламин Ямаль: «Выиграть «Золотой мяч» в 18 лет было бы невероятно. Это одна из главных футбольных наград. Я бы отпраздновал с семьей и друзьями, которые все это время были рядом»
82сегодня, 21:13
Проверьте, как вы разбираетесь в европейском футболе – в Пикере Спортса’’ в телеграме
сегодня, 21:10Тесты и игры
У «Альянц Арены» открыли памятник Беккенбауэру: «Это часть ДНК «Баварии», отлитая в бронзе»
5сегодня, 21:10Фото
Иан Райт: «МЮ» – гребаное дерьмо. Он дает повод для критики каждую неделю»
11сегодня, 20:53
Насри о Мбаппе: «Меня шокировали слова его матери, что он научился пользоваться карточкой в 22 года и не получил права. Это ненормально, Килиану нужна независимость, чтобы стать зрелым»
32сегодня, 20:51
Ко всем новостям
Последние новости
Марсьяль перешел в «Монтеррей» Рамоса после года в АЕК. Экс-форвард «МЮ» заключил контракт по схеме «2+1»
1сегодня, 21:46
«Торпедо» сняло и.о. тренера Жукова после поражения от «Волги» и близко к назначению Парфенова
4сегодня, 21:29
Чемпионат Испании. «Севилья» сыграла 2:2 с «Эльче», в субботу «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Атлетик» – с «Алавесом», «Атлетико» – с «Вильярреалом»
11сегодня, 21:00
Чемпионат Франции. «Марсель» разгромил «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Осером» в субботу, «ПСЖ» Сафонова с «Лансом» – в воскресенье
3сегодня, 20:42
«Байер» обыграл «Айнтрахт» – 3:1. Гримальдо сделал дубль, Шик и Узун тоже забили, Андриха и Фернандеса удалили во 2-м тайме
13сегодня, 20:30
Экс-судья Федотов о руке Алибекова в матче с «Рубином»: «Мяч попал в руку игроку «Махачкалы» от своего. Иванов принял правильное решение продолжить игру»
1сегодня, 20:30Фото
«Истанбул» купил форварда Йылдырыма и вратаря Алемдара из «Ренна» и арендовал хавбека Харита у «Марселя» с правом выкупа
сегодня, 20:15Фото
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Фатех», «Аль-Иттифак» Вейналдума и «Аль-Ахли» Мареза не забили голов
5сегодня, 19:58
Радимов согласен с пенальти в ворота «Махачкалы»: «Мрезиг попал рукой в лицо Безрукова. Игрок «Рубина» бежал за мячом и мог ударить, поэтому момент трактуется так»
сегодня, 19:55
Экс-защитник «Локо» Пабло отказал «Сочи». Зарплата в 40 тысяч евро в месяц показалась бразильцу «слишком маленькой» (Legalbet)
10сегодня, 19:41