Брэйтуэйт об уходе Месси из «Барсы»: «Это было странно, все случилось за день. Лео такого не заслужил, надеюсь, проведет там последний матч. Он очень приятный человек, с ним комфортно»
Мартин Брэйтуэйт вспомнил уход Лионеля Месси из «Барселоны» в 2021 году.
– Каково это – быть рядом с Месси в раздевалке?
– Это было здорово. Лео – очень приятный человек, который помогал нам, с ним ты чувствуешь себя комфортно. Он был очень спокойным. Что касается его игровых качеств, то, думаю, мне можно ничего не говорить.
– Ты пережил окончание «эпохи Месси» в «Барселоне» изнутри. Как это ощущалось среди вас, игроков?
– Это было странно, потому что все произошло буквально за один день. Мы все ждали, что он продлит контракт, все было готово для продления, и вдруг за один день он покинул клуб.
Он этого совсем не заслужил. Я надеюсь, что он сможет вернуться и сыграть свой последний матч там, потому что он этого заслуживает. Он не заслуживал такого ухода, – отметил форвард «Гремио».
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости