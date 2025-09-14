Конте после 3:1 с «Фиорентиной»: «Наполи» доминировал. Мы подписали Хейлунда из «МЮ» как замену Лукаку, у него огромный потенциал. Нам повезло с Мактоминеем, решили повторить этот трюк»

Антонио Конте подвел итоги игры с «Фиорентиной».

«Наполи» на выезде одержал победу со счетом 3:1 в 3-м туре Серии А. Форвард Расмус Хейлунд отметился голом в дебютной игре.

«Мы показали, что готовы. С самого начала было правильное отношение, мы доминировали в матче, Де Хеа сделал несколько сэйвов, так что в концовке у нас не должно было возникнуть проблем.

Ребята знают, где им нужно прибавить, что мне понравилось, а что нет. Мы пропустили гол и после этого начали нервничать. Когда играешь так хорошо, нужно закрывать матч и добивать соперника.

Хейлунду всего 22 года, мы взяли его у «Манчестер Юнайтед ». Раз уж нам повезло с Мактоминеем , решили повторить этот трюк. Мы знали его качества, у него огромный потенциал, и он способен прибавить. Видно, что это парень с большими перспективами.

Мы подписали Хейлунда как замену Ромелу [Лукаку ], который выбыл на долгое время. Сегодня «Наполи» контролировал ход игры, и нам также нужен игрок, способный удерживать мяч. Это важно для любой команды, которая хочет доминировать.

Все сегодня сыграли здорово. Мы были сконцентрированы, лишили «Фиорентину» свободы за счет высокого прессинга, и это создало им массу проблем.

Мы могли забить больше против «Фиорентины», которая два года подряд выходила в финал Лиги конференций, затем в полуфинал, плюс играла в финале Кубка Италии. Это команда, которая уже много лет выстроена под игру сразу в нескольких турнирах, у них очень хорошие футболисты. Думаю, их недооценивают, поэтому выиграть здесь – это мощный сигнал для нас.

В то же время мы должны видеть, где можем стать лучше. Я не перфекционист, но предпочитаю смотреть на стакан как наполовину пустой – так легче концентрироваться на том, что нужно улучшить», – сказал главный тренер «Наполи » в эфире Sky Sport Italia.