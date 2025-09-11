Раджа Наингголан: «Не нравятся сравнения с Мактоминеем, я был на другом уровне. И Хейлунд мне не нравится: он работяга, но слабовато играет спиной к воротам. Кин тоже переоценен»

Раджа Наингголан считает, что превосходил Скотта Мактоминея.

«Для фэнтези-футбола он подходит, потому что забивает голы, но в одном сезоне у меня было 11 мячей, и, кажется, он столько не забивал.

Мне не нравится это сравнение, на своем пике я был на другом уровне. В «Манчестер Юнайтед» он не играл, потому что не умеет разыгрывать мяч и не силен технически. В «Наполи» он подходит для игры Конте, как подходил Джаккерини. Видаль, например, был на совсем другом уровне.

И Хейлунд мне не нравится. Он бегает, он работяга, но сколько таких нападающих? Он как Крстович: тоже работает, делает все, забивает свои голы, да, но спиной к воротам он играет слабовато. В больших командах, на мой взгляд, нужно уметь играть в футбол. И, по-моему, Кин тоже переоценен», – сказал экс-хавбек «Ромы».