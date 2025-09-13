📸 Братья Тюрам делают результат в дерби Италии! Отпраздновали голы абсолютно идентично

Уже в третьем туре нового сезона Серии А болельщиков ждало дерби Италии, матч вышел безумным. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «Ювентуса», на 65-й минуте Хакан Чалханоглу забил второй гол «Интера», а на 76-й Маркус Тюрам вывел своих вперед.

Такой расклад не понравился младшему: через 7 минут Кефрен сравнял счет, а уже в добавленное к матчу время Василие Аджич забил победный мяч «бьянконери».

Нынешнее дерби Италии – битва братьев Тюрам под пристальным взглядом папы Лилиана.

Братья подарили нам новый мем еще в первом тайме. Кадр с камеры арбитра кричит, что ДНК-тест тут не нужен.

Взятие ворот Маркус и Кефрен отпраздновали одинаково.

На фотографиях еще эффектнее.

Когда Кефрен сравнял счет, отлично сработал оператор. Сперва показал реакцию улыбающегося отца:

А затем эмоции старшего брата:

Братья болтали, прикрыв рты футболками.

Семейные узы важнее футбола.