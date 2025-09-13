  • Спортс
В Серии А впервые использована камера на главном судье – в игре «Ювентус» – «Интер»

Камеры на судье впервые применили в Серии А.

В матче «Ювентус» – «Интер» (4:3) состоялся дебют Refcam – камеры, позволяющей наблюдать за матчем с точки зрения главного арбитра.

Нововведение было успешно опробовано на клубном чемпионате мира и в серии C. 

Микрокамера высокого разрешения весом в 6 граммов закреплена у основания микрофона арбитра и используется во время разминки, в прямом эфире во время матча, при подготовке штрафных ударов и в иных ситуациях для показа повторов. 

Фото: East News/Isabella Bonotto / ANADOLU / Anadolu via AFP

Кроме того, картинка с камеры будет передаваться на ВАР.

Изображения: скриншоты видео с камеры судьи 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RaiNews
