В Серии А впервые использована камера на главном судье – в игре «Ювентус» – «Интер»

Камеры на судье впервые применили в Серии А.

В матче «Ювентус » – «Интер » (4:3) состоялся дебют Refcam – камеры, позволяющей наблюдать за матчем с точки зрения главного арбитра.

Нововведение было успешно опробовано на клубном чемпионате мира и в серии C.

Микрокамера высокого разрешения весом в 6 граммов закреплена у основания микрофона арбитра и используется во время разминки, в прямом эфире во время матча, при подготовке штрафных ударов и в иных ситуациях для показа повторов.

Фото: East News /Isabella Bonotto / ANADOLU / Anadolu via AFP

Кроме того, картинка с камеры будет передаваться на ВАР.

Изображения: скриншоты видео с камеры судьи