В Серии А впервые использована камера на главном судье – в игре «Ювентус» – «Интер»
Камеры на судье впервые применили в Серии А.
В матче «Ювентус» – «Интер» (4:3) состоялся дебют Refcam – камеры, позволяющей наблюдать за матчем с точки зрения главного арбитра.
Нововведение было успешно опробовано на клубном чемпионате мира и в серии C.
Микрокамера высокого разрешения весом в 6 граммов закреплена у основания микрофона арбитра и используется во время разминки, в прямом эфире во время матча, при подготовке штрафных ударов и в иных ситуациях для показа повторов.
Фото: East News/Isabella Bonotto / ANADOLU / Anadolu via AFP
Кроме того, картинка с камеры будет передаваться на ВАР.
Изображения: скриншоты видео с камеры судьи
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RaiNews
