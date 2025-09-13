Купить Кисляка за 30 млн евро хотела «Аль-Кадисия». Саудовцы были готовы платить хавбеку 4 млн в год (Metaratings)
Матвей Кисляк был интересен клубу из Саудовской Аравии.
По информации Metaratings, летом «Аль-Кадисия» была готова приобрести полузащитника примерно за 30 млн евро. 20-летнему игроку она была согласна платить порядка 4 млн евро в год.
Саудовцам не удалось договориться с ЦСКА, официального предложения сделано не было. Однако ближайшей зимой «Аль-Кадисия» может возобновить переговоры.
Кисляк провел 7 игр в Мир РПЛ в этом сезоне и сделал 5 голевых действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Безумный прогресс Кисляка – через мысли тех, кто его растил и окружает. Дорский узнал обо всем
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
