Матвей Кисляк был интересен клубу из Саудовской Аравии.

По информации Metaratings, летом «Аль-Кадисия » была готова приобрести полузащитника примерно за 30 млн евро. 20-летнему игроку она была согласна платить порядка 4 млн евро в год.

Саудовцам не удалось договориться с ЦСКА , официального предложения сделано не было. Однако ближайшей зимой «Аль-Кадисия» может возобновить переговоры.

Кисляк провел 7 игр в Мир РПЛ в этом сезоне и сделал 5 голевых действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Безумный прогресс Кисляка – через мысли тех, кто его растил и окружает. Дорский узнал обо всем