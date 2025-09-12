Агент Кисляка: «Матвей нравится Пиоли. Но летом было уже поздно: «Фиорентина» взяла Фаццини и Зома»

Агент Матвея Кисляка рассказал об интересе «Фиорентины» к игроку.

«Я знаю, что Кисляк нравится, например, [тренеру «Фиорентины»] Стефано Пиоли .

Но этим летом было уже поздно: они взяли Фаццини , Зома , а также очень рассчитывали на Кессиэ, который работал с Пиоли в «Милане», – рассказал агент Александр Маньяков в беседе со Спортсом’‘ .

Ранее сообщалось , что интерес к Кисляку прошедшим летом проявлял «Порту».

