Агент Кисляка: «Матвей нравится Пиоли. Но летом было уже поздно: «Фиорентина» взяла Фаццини и Зома»
Агент Матвея Кисляка рассказал об интересе «Фиорентины» к игроку.
«Я знаю, что Кисляк нравится, например, [тренеру «Фиорентины»] Стефано Пиоли.
Но этим летом было уже поздно: они взяли Фаццини, Зома, а также очень рассчитывали на Кессиэ, который работал с Пиоли в «Милане», – рассказал агент Александр Маньяков в беседе со Спортсом’‘.
Ранее сообщалось, что интерес к Кисляку прошедшим летом проявлял «Порту».
Безумный прогресс Кисляка – через мысли тех, кто его растил и окружает. Дорский узнал обо всем
Агент Маньяков о Кисляке и «Фенербахче»: «Интерес воспринял обыденно, пообщались с турками хорошо. Сказал им, что «Фенер» – промежуточный этап. Они не против – хотят зарабатывать»
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости