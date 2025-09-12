  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин на вопрос о том, что у Батракова и Кисляка дальше «только звезды»: «Спокойнее. У нас сразу «только звезды», а через год что-то случается – и что-то дальше они не растут»
12

Карпин на вопрос о том, что у Батракова и Кисляка дальше «только звезды»: «Спокойнее. У нас сразу «только звезды», а через год что-то случается – и что-то дальше они не растут»

Валерий Карпин оценил потолок развития Матвея Кисляка и Алексея Батракова.

– Был ли кто-то в вашей тренерской карьере, кто впечатлил больше Кисляка и Батракова? Вы видите у них потолок?

– Не вижу.

– Дальше – только звезды?

– Спокойнее. А то у нас сразу «только звезды», а через год что-то случается – и что-то они дальше не растут.

– Но впечатление мощное?

– Хорошее впечатление. Поэтому они и в сборной. Все.

– Уезжать из РПЛ им надо?

– Это им решать, – сказал главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.

Карпин об Умярове вне сборной: «Он начал играть на нынешнем уровне последний год. Есть Кисляк, Черников, Баринов, Глебов – эти люди знают требования. Есть конкуренция»

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?1224 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoАлексей Батраков
logoЦСКА
logoМатвей Кисляк
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин об ужесточении лимита: «Батраков, Кисляк, Глебов появились при нынешнем. Что лучше – если будет много посредственных игроков или меньше, но хороших?»
171сегодня, 08:12
«За Батракова и Кисляка должны по 25 млн евро платить в Европе. Они и на фоне Головина прекрасно смотрятся, если брать матч с Катаром в сборной». Масалитин об игроках ЦСКА и «Локо»
13вчера, 12:31
Дивеев о Карпине и Челестини: «У них испанский взгляд на игру – в плане прессинга, контроля мяча, подач. Если будешь выполнять требования, тебе похлопают»
58 сентября, 20:00
Главные новости
ЭСК поддержала удаление Кордобы: «Виновен в агрессивном поведении – сильном ударе мячом в Мойзеса и ударе открытыми шипами по руке»
23 минуты назад
Аморим об «МЮ»: «Мы стали лучше. Если взглянуть на статистику, мы уже другая команда. С «Ман Сити» будет отличная игра – мы знаем, что делать»
1018 минут назад
Чемпионат России. «Рубин» примет «Махачкалу», в субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» – с «Акроном», в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой»
6926 минут назад
Артета о «Ливерпуле» после трансферов Виртца и Исака: «Сейчас он сильнее всех в АПЛ. Подписали двух самых заметных игроков, доступных на рынке»
826 минут назад
Соберите топ-команду Лиги чемпионов за 2 минуты и выиграйте джерси любимого клуба
31 минуту назадТесты и игры
У «Шанхая» Слуцкого одна победа в последних шести матчах – над «Циндао Хайню». Сейчас сыграли 3:3 с «Шаньдуном»
1042 минуты назадВидео
Дмитриев о лучшем футболисте «Спартака» в истории: «Симонян и Черенков, из XXI века – Промес»
1150 минут назад
Дамс из «Аль-Ахли» о выросшей в 100 раз зарплате в Саудовской Аравии: «Рассмеялся, увидев предложение. Сумма была астрономически большой для 20-летнего»
15сегодня, 14:29
Пеп о Доннарумме: «Такой огромный. Я не буду требовать делать то, что ему некомфортно. Мы не брали его с расчетом, что он заменит Эдерсона»
25сегодня, 14:05
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграл вничью с «Шаньдуном» – 3:3, у Казаишвили хет-трик. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
45сегодня, 14:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Если у клуба есть возможность платить игрокам, то почему нет? Я не разбираюсь, что такое потолок зарплат. С лимитом согласен: не больше 5 иностранцев на поле». Терехин об инициативах Минспорта
5 минут назад
«Ман Сити» и Льюис продлили контракт до 2030 года
19 минут назад
«Рубин» – «Динамо» Махачкала. Даку и Волк играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
31 минуту назад
Экс-игрок «Интера» Гальярдини перешел в «Верону». Контракт – до конца 2026-го
35 минут назад
УЕФА частично снял дисквалификацию с Флика, полученную после матча с «Интером» в прошлой ЛЧ. Тренер сможет присутствовать на игре с «Ньюкаслом»
238 минут назад
«Байер» – «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
244 минуты назад
Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Эльче», в субботу «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Атлетик» – с «Алавесом», «Атлетико» – с «Вильярреалом»
855 минут назад
Генсек РФС Митрофанов: «Играть с Аргентиной очень дорого. Мы просто не готовы столько платить. С Бразилией общаемся»
7сегодня, 14:23
Денис Глушаков: «Главная проблема нашего футбола – недостаточное внимание к детям. Почему бы детским тренерам не поднять зарплаты, чтобы была честная конкуренция»
10сегодня, 14:13
«Хотим, чтобы проект к 100-летнему юбилею клуба увидели как можно больше людей». «Зенит» о бесплатном входе на выставку «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» по билетам на матчи
6сегодня, 13:43