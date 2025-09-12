Карпин на вопрос о том, что у Батракова и Кисляка дальше «только звезды»: «Спокойнее. У нас сразу «только звезды», а через год что-то случается – и что-то дальше они не растут»
Валерий Карпин оценил потолок развития Матвея Кисляка и Алексея Батракова.
– Был ли кто-то в вашей тренерской карьере, кто впечатлил больше Кисляка и Батракова? Вы видите у них потолок?
– Не вижу.
– Дальше – только звезды?
– Спокойнее. А то у нас сразу «только звезды», а через год что-то случается – и что-то они дальше не растут.
– Но впечатление мощное?
– Хорошее впечатление. Поэтому они и в сборной. Все.
– Уезжать из РПЛ им надо?
– Это им решать, – сказал главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.
