«Ужасный день для фанатов «Арсенала». Морган об уходе Леви из «Тоттенхэма»

Пирс Морган с юмором отреагировал на уход Дэниэла Леви из «Тоттенхэма».

Сегодня лондонский клуб объявил об уходе Леви с поста председателя правления, который он занимал с 2001 года.

«Ужасный день... Для болельщиков «Арсенала », – написал телеведущий и фанат «канониров» Пирс Морган .