«Ужасный день для фанатов «Арсенала». Морган об уходе Леви из «Тоттенхэма»
Пирс Морган с юмором отреагировал на уход Дэниэла Леви из «Тоттенхэма».
Сегодня лондонский клуб объявил об уходе Леви с поста председателя правления, который он занимал с 2001 года.
«Ужасный день... Для болельщиков «Арсенала», – написал телеведущий и фанат «канониров» Пирс Морган.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Пирса Моргана в Х
