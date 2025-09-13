Гласнер о срыве трансфера Гехи в «Ливерпуль»: «Никто не принуждал Марка подписывать контракт с «Пэлас». Он честный человек и не бастовал. Руководство поставило результаты выше денег»

Тренер «Кристал Пэлас» заявил, что не угрожал уходом из клуба.

Несмотря на договоренность «Ливерпуля » и «Кристал Пэлас», сделка по переходу защитника Марка Гехи к мерсисайдцам сорвалась в последний день трансферного окна.

Сообщалось , что Оливер Гласнер пригрозил уйти в отставку в случае перехода, однако сам тренер отрицает это.

«Я никогда не угрожал уйти из клуба. Никогда. Председатель правления клуба [Стив Пэриш] спросил меня: «Как думаешь, мы справимся с сезоном в случае продажи Марка?» Я ответил: «Честно говоря, в краткосрочной перспективе не справимся. У нас будет три центральных защитника, а с нашим графиком, если кто-то получит травму, это очень рискованно».

И Пэриш решил оставить Гехи. Большое ему уважение за это. Мне не нужно было никому угрожать, не было никакой напряженности. Пэриш поставил спортивные результаты «Кристал Пэлас» выше денег.

Марк справился с ситуацией очень хорошо. Он всегда на 100 процентов сосредоточен. Писали, что он откажется от капитанства, но это неправда.

Марк подписал контракт с «Кристал Пэлас» много лет назад, никто его к этому не принуждал. Было ясно, что он будет придерживаться контракта. Он никогда не устраивал забастовку и не угрожал ей, потому что он очень честный человек.

Мы рады, и каждый болельщик «Кристал Пэлас » рад, что Марк проведет здесь еще хотя бы три с половиной месяца. А потом посмотрим, что будет дальше», – описал ситуацию Гласнер.