Гласнер о срыве трансфера Гехи в «Ливерпуль»: «Никто не принуждал Марка подписывать контракт с «Пэлас». Он честный человек и не бастовал. Руководство поставило результаты выше денег»
Несмотря на договоренность «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас», сделка по переходу защитника Марка Гехи к мерсисайдцам сорвалась в последний день трансферного окна.
Сообщалось, что Оливер Гласнер пригрозил уйти в отставку в случае перехода, однако сам тренер отрицает это.
«Я никогда не угрожал уйти из клуба. Никогда. Председатель правления клуба [Стив Пэриш] спросил меня: «Как думаешь, мы справимся с сезоном в случае продажи Марка?» Я ответил: «Честно говоря, в краткосрочной перспективе не справимся. У нас будет три центральных защитника, а с нашим графиком, если кто-то получит травму, это очень рискованно».
И Пэриш решил оставить Гехи. Большое ему уважение за это. Мне не нужно было никому угрожать, не было никакой напряженности. Пэриш поставил спортивные результаты «Кристал Пэлас» выше денег.
Марк справился с ситуацией очень хорошо. Он всегда на 100 процентов сосредоточен. Писали, что он откажется от капитанства, но это неправда.
Марк подписал контракт с «Кристал Пэлас» много лет назад, никто его к этому не принуждал. Было ясно, что он будет придерживаться контракта. Он никогда не устраивал забастовку и не угрожал ей, потому что он очень честный человек.
Мы рады, и каждый болельщик «Кристал Пэлас» рад, что Марк проведет здесь еще хотя бы три с половиной месяца. А потом посмотрим, что будет дальше», – описал ситуацию Гласнер.