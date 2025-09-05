Хески про поведение Исака и Висса: «Мне не нравится. Раньше бастовали в основном иностранцы, а англичане делали свою работу. Гехи – настоящий профессионал»

Эмил Хески осудил поведение Александера Исака и Йоана Висса.

Напомним, шведский и конголезский форварды выпустили заявления о желании покинуть «Ньюкасл » и «Брентфорд » и обвинили клубы в нарушении обещаний продать их этим летом. В последний день трансферного окна Исак перешел в «Ливерпуль», а Висса – в «Ньюкасл».

Трансфер защитника Марка Гехи в «Ливерпуль » сорвался в последний момент, так как «Кристал Пэлас» не смог найти капитану замену.

«Такое нечасто увидишь от английских игроков. На протяжении многих лет бастовали в основном иностранные игроки, а англичане просто играли в футбол, давали всему идти своим чередом и продолжали делать свою работу.

Было больше иностранных игроков, которые бастовали, а не тренировались, чтобы добиться желаемого. Мне все это очень не нравится.

Взгляните на Гехи – настоящий профессионал. Мы, английские парни, просто играли и делали свою работу в качестве футболистов», – сказал экс-нападающий «Ливерпуля».