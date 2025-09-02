Гехи зол на «Пэлас» из-за срыва трансфера в «Ливерпуль» и может отказаться от капитанства. Сделка была почти завершена, но Гласнер пригрозил уйти в отставку в случае перехода

Марк Гехи зол на «Кристал Пэлас» из-за срыва трансфера в «Ливерпуль».

Несмотря на договоренность клубов, сделка сорвалась в последний день трансферного окна.

По данным The Guardian, защитник крайне недоволен решением «Кристал Пэлас » об отмене трансфера.

Глава клуба Стив Пэриш принял предложение о трансфере Гехи за несколько часов до закрытия трансферного окна. Марк прошел первую часть медосмотра для «Ливерпуля », в АПЛ до дедлайна были поданы документы о сделке, Гехи записал прощальное видео.

Однако Пэриш передумал в последнюю минуту после того, как Гласнер пригрозил уйти из клуба в случает трансфера.

Гехи был крайне разочарован случившимся. Он не собирается бойкотировать матчи, но рассматривает возможность отказаться от капитанской повязки в клубе в знак протеста. Англичанин считает, что вел себя корректно на протяжении всей ситуации.