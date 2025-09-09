  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» не будет делать предложений по Гехи зимой и намерен подписать защитника бесплатно летом
25

«Ливерпуль» не будет делать предложений по Гехи зимой и намерен подписать защитника бесплатно летом

«Ливерпуль» не планирует покупать Марка Гехи в январе.

Как сообщает The Telegraph, действующие победители АПЛ не собираются предлагать «Кристал Пэлас» деньги за защитника. Они намерены подписать футболиста сборной Англии в качестве свободного агента летом 2026 года.

Конкуренцию «Ливерпулю» собираются составить и другие клубы, однако именно «красных» сам игрок рассматривает как приоритетный вариант.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?22730 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
logoМарк Гехи
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoКристал Пэлас
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Обляков о Москве: «Пробки не нравятся, бывает стою час-полтора. Стараюсь не выезжать, когда все перекрыто и город стоит»
4 минуты назад
«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 28,9%, «Арсенал» – 18,8%, «Челси» – 16,2%, «МЮ» – 2,6% (CIES)
311 минут назад
Большой апдейт в «Невидимке»: переходите в телеграм, играйте в новый режим «Страйк» и боритесь за призы!
33 минуты назадТесты и игры
Квалификация ЧМ-2026. Англия в гостях у Сербии, Франция сыграет с Исландией, Азербайджан поделил очки с Украиной
18333 минуты назад
Иван Обляков: «Москва – лучший город в мире в плане логистики. Был в Париже, Барселоне, Милане, хочу в США на хоккей съездить»
64сегодня, 17:19
«Заболотный, Бакаев, Руденко могли бы скинуться и отблагодарить Артигу – он в них поверил, и они хорошо трудоустроились. Там порядка 150-200 тысяч евро». Селюк о долге «Химок» перед тренером
14сегодня, 17:09
Семенов про идею Хиддинка: «С Украиной маловероятно сыграть, это будет больше драка, чем футбол. Матч с США даст шаг вперед к возвращению, мы знаем, откуда Европа берет указания»
20сегодня, 16:53
«Барселона» примет «Валенсию» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей
38сегодня, 16:46
Шансы «Зенита» на титул – 36,2%, «Краснодара» – 24,3%, «Спартака» – 18,9%, «Динамо» – 14,6%, ЦСКА – 2,4% (CIES)
60сегодня, 16:33
Мостовой о Тедеско в «Фенербахче»: «Быстро уберут. Когда его позвали в Бельгию, у меня вообще волосы дыбом встали, но бельгийцы его быстро раскусили. Жаль, два года потеряли»
52сегодня, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Сенников об ужесточении лимита: «Там ведь не сильное – будут более качественных легионеров привозить. Можно уравнять «Локо», «Зенит», «Спартак», но бюджеты «Балтики» и «Крыльев» останутся ниже»
13 минут назад
«Милан» и «Челси» договорились о трансфере Меньяна за 18 млн евро в начале лета. Аллегри попросил боссов «россонери» не продавать капитана
423 минуты назад
Сборная Армении победила впервые в 2025 году – 2:1 Ирландию. Были 4 поражения и ничья
424 минуты назад
Сербия – Англия. Кейн, Мадуэке, Райс и Влахович – в стартовых составах
330 минут назад
Франция – Исландия. Мбаппе, Олисе, Барколя и Тчуамени играют
233 минуты назад
Венгрия – Португалия. Роналду, Бруну, Бернарду, Витинья и Собослаи играют
234 минуты назад
У Украины 1 победа в 5 последних матчах и 3 поражения. Сегодня – 1:1 с Азербайджаном
1134 минуты назад
Товарищеские матчи. Австралия обыграла Новую Зеландию, Уэльс примет Канаду, США встретятся с Японией
235 минут назад
Азербайджан не побеждает с июня 2024-го – 9 поражений в 12 матчах. Команда сыграла вничью с Украиной в первой игре после увольнения Сантуша
438 минут назад
Сперцян забил 10-й гол за сборную Армении и идет 6-м в списке бомбардиров. У лидера Мхитаряна 32 мяча
242 минуты назад