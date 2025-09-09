«Ливерпуль» не будет делать предложений по Гехи зимой и намерен подписать защитника бесплатно летом
«Ливерпуль» не планирует покупать Марка Гехи в январе.
Как сообщает The Telegraph, действующие победители АПЛ не собираются предлагать «Кристал Пэлас» деньги за защитника. Они намерены подписать футболиста сборной Англии в качестве свободного агента летом 2026 года.
Конкуренцию «Ливерпулю» собираются составить и другие клубы, однако именно «красных» сам игрок рассматривает как приоритетный вариант.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
