Тарасов об ужесточении лимита: «У нас не так много легионеров. Надо разбавлять россиян, создавать конкуренцию»

Дмитрий Тарасов высказался насчет ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«Сейчас не так много легионеров в российском футболе. У молодежи много перспективы, есть таланты. Нравится, как работает ЦСКА и «Локомотив». Наоборот, надо разбавлять россиян, создавать конкуренцию», – сказал экс-хавбек «Локомотива».

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ – к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.