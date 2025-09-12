«С лимитом согласен: не больше 5 иностранцев на поле. Я не разбираюсь, что такое потолок зарплат – если у клуба есть возможность платить игрокам, почему нет?» Терехин об инициативах Минспорта

Олег Терехин высказался на тему лимита на легионеров и потолка зарплат игроков.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить действующий лимит: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение». Он также допускал введение потолка зарплат и налога на легионеров.

«Дегтярев только что заявил , что потолок зарплат для футболистов в РПЛ не находится в компетенции Министерства спорта . Что касается моего лично мнения, то, если у клуба есть возможность платить футболистам деньги, то почему нет? Я не разбираюсь четко в том, что такое потолок зарплат.

Вот по поводу лимита на легионеров я согласен: не больше пяти иностранных игроков на поле. Но, если клуб может платить деньги, то почему нет?» – сказал бывший форвард «Динамо» Терехин .