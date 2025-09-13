Бруну доверил бы Роналду решающий пенальти в финале ЛЧ: «Из-за того, как он справляется с давлением. Уже 20 лет Криштиану показывает лучший уровень»
Бруну Фернандеш доверил бы Криштиану Роналду решающий пенальти в финале ЛЧ.
– У вас есть решающий пенальти в финале Лиги чемпионов. Из всех футболистов, с которыми ты играл, кого выберешь для исполнения?
– Это легко. Криштиану. Он, наверное, тот человек, которого выбрали бы большинство людей в мире футбола.
Просто из-за того, как он справлялся с давлением, 20 лет играя на высшем уровне и всегда, год за годом, показывая лучшие результаты, лучший уровень и все остальное, – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.
