Бруну доверил бы Роналду решающий пенальти в финале ЛЧ: «Из-за того, как он справляется с давлением. Уже 20 лет Криштиану показывает лучший уровень»

Бруну Фернандеш доверил бы Криштиану Роналду решающий пенальти в финале ЛЧ.

– У вас есть решающий пенальти в финале Лиги чемпионов. Из всех футболистов, с которыми ты играл, кого выберешь для исполнения?

– Это легко. Криштиану. Он, наверное, тот человек, которого выбрали бы большинство людей в мире футбола.

Просто из-за того, как он справлялся с давлением, 20 лет играя на высшем уровне и всегда, год за годом, показывая лучшие результаты, лучший уровень и все остальное, – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед » и сборной Португалии .