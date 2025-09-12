Гвардиола сравнил Холанда с Исаком: «Эрлинга ставлю чуть выше. Не променял бы его ни на кого»

Пеп Гвардиола заявил, что Эрлинг Холанд лучше Александера Исака.

«Холанда ставлю чуть выше. Исак – исключительный игрок, он должен быть топом, учитывая, сколько за него заплатили.

Вы спрашивали меня об Эрлинге, и он – топ-футболист. Кто-то мог бы назвать Мбаппе , Месси или Криштиану . Я бы ни на кого Эрлинга не променял.

Я знаю Эрлинга, и он мне нравится», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола .

Слот об Исаке: «Возможно, лучший форвард мира. Не ждите, что он будет играть все 90 минут в ближайшее время. «Ливерпуль» подписал его не на 2 недели, а на 6 лет»