Гвардиола сравнил Холанда с Исаком: «Эрлинга ставлю чуть выше. Не променял бы его ни на кого»
Пеп Гвардиола заявил, что Эрлинг Холанд лучше Александера Исака.
«Холанда ставлю чуть выше. Исак – исключительный игрок, он должен быть топом, учитывая, сколько за него заплатили.
Вы спрашивали меня об Эрлинге, и он – топ-футболист. Кто-то мог бы назвать Мбаппе, Месси или Криштиану. Я бы ни на кого Эрлинга не променял.
Я знаю Эрлинга, и он мне нравится», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Слот об Исаке: «Возможно, лучший форвард мира. Не ждите, что он будет играть все 90 минут в ближайшее время. «Ливерпуль» подписал его не на 2 недели, а на 6 лет»
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости