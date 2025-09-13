Ямаль пропустил тренировку «Барсы» из-за дискомфорта. Участие в матче с «Валенсией» под вопросом

Ламин Ямаль пропустил тренировку «Барселоны».

По данным Mundo Deportivo, 18-летний вингер каталонцев занимался в зале, поскольку чувствует дискомфорт.

Во время выступления за сборную футболист уже испытывал дискомфорт в спине.

Участие Ямаля в матче 4-го тура Ла Лиги с «Валенсией» остается под вопросом.