Ямаль пропустил тренировку «Барсы» из-за дискомфорта. Участие в матче с «Валенсией» под вопросом
Ламин Ямаль пропустил тренировку «Барселоны».
По данным Mundo Deportivo, 18-летний вингер каталонцев занимался в зале, поскольку чувствует дискомфорт.
Во время выступления за сборную футболист уже испытывал дискомфорт в спине.
Участие Ямаля в матче 4-го тура Ла Лиги с «Валенсией» остается под вопросом.
Источник: Mundo Deportivo
