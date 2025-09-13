  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль пропустил тренировку «Барсы» из-за дискомфорта. Участие в матче с «Валенсией» под вопросом
31

Ямаль пропустил тренировку «Барсы» из-за дискомфорта. Участие в матче с «Валенсией» под вопросом

Ламин Ямаль пропустил тренировку «Барселоны».

По данным Mundo Deportivo, 18-летний вингер каталонцев занимался в зале, поскольку чувствует дискомфорт.

Во время выступления за сборную футболист уже испытывал дискомфорт в спине.

Участие Ямаля в матче 4-го тура Ла Лиги с «Валенсией» остается под вопросом.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?3984 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
logoЛамин Ямаль
logoВаленсия
logoЛа Лига
logoБарселона
logoтравмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль, Салах, Холанд, Хакими, Мбаппе – кого возьмете в Основе ЛЧ? Всех не получится
вчера, 22:30
Ламин Ямаль: «Выиграть «Золотой мяч» в 18 лет было бы невероятно. Это одна из главных футбольных наград. Я бы отпраздновал с семьей и друзьями, которые все это время были рядом»
133вчера, 21:13
«Ямаль – невероятный футболист. Если у такого таланта хороший день, все зависит больше от него, чем от тебя». Защитник «Комо» Валье о вингере «Барсы»
1вчера, 16:37
Главные новости
Экс-тренер «Атлетико» Бургос о реплике про Ямаля и попрошаек: «Это был комплимент в форме шутки. Где можно увидеть талант? На улице»
29 минут назад
Флик подтвердил, что Ямаль пропустит матч с «Валенсией»: «Ламин играл в сборной с болью. Следует больше заботиться о футболистах»
315 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Ноттингем», «Челси» в гостях у «Брентфорда», «Ман Сити» и «МЮ» сыграют в воскресенье
2519 минут назадLive
Чемпионат России. «Динамо» Москва против «Спартака», «Локомотив» в гостях у «Ахмата», «Краснодар» примет «Акрон»
22048 минут назадLive
Плющенко призвал Батракова переходить за границу: «Играть в топ-клубах и расти там. Он на голову-две выше всех»
14сегодня, 10:44
Бруну доверил бы Роналду решающий пенальти в финале ЛЧ: «Из-за того, как он справляется с давлением. Уже 20 лет Криштиану показывает лучший уровень»
15сегодня, 10:28
Кахигао про Жедсона и Ливая: «Цены сумасшедшие на форвардов и хавбеков «бокс-ту-бокс». У Фернандеша было предложение из АПЛ, но «Спартак» заполучил его в том числе за счет бонусов»
31сегодня, 09:43
Гаиска Мендьета: «Месси по-прежнему лучший в мире. Лео олицетворяет футбол, красоту. Пройдет много времени, прежде чем кто-то сможет сместить его с пьедестала»
36сегодня, 09:32
Слот о крупных тратах «Ливерпуля»: «Мы ничего не тратили, а сейчас получаем деньги от продаж и победы в АПЛ. Если цена игрока нас устраивает, мы не боимся действовать»
31сегодня, 09:01
Не ждите и откликайтесь на вакансию продуктового дизайнера – будем работать над интерфейсами статистики Спортса’’!
сегодня, 09:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» – «Оренбург». 1:0 – Боселли открыл счет. Онлайн-трансляция
23 минуты назадLive
«Арсенал» – «Ноттингем Форест». Дьокереш и Мадуэке в старте. Онлайн-трансляция
1218 минут назадLive
Тарасов об ужесточении лимита: «У нас не так много легионеров. Надо разбавлять россиян, создавать конкуренцию»
30 минут назад
Пепе признан игроком месяца в Ла Лиге. Форвард «Вильярреала» опередил Ямаля и Мбаппе
339 минут назад
Ольга Смородская: «Карпин не заслуживает отставки, он хороший тренер. У «Динамо» много проблем – травмы, глубина состава»
754 минуты назад
«Атлетико» – «Вильярреал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1сегодня, 10:37
«Фиорентина» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 10:26
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Атланта» Миранчука примет «Коламбус Крю», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Реал Солт Лейк» на выезде
2сегодня, 09:58
Смолов посоветовал книгу молодым игрокам: «Запомнилась «Футбольная лихорадка» фаната «Арсенала». Он описывал, как у них все плохо и насколько клуб обречен. Все так и осталось»
5сегодня, 09:55
«Брентфорд» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 09:43