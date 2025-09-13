Ламин Ямаль: «Выиграть «Золотой мяч» в 18 лет было бы невероятно. Это одна из главных футбольных наград. Я бы отпраздновал с семьей и друзьями, которые все это время были рядом»
Ламин Ямаль хотел бы получить «Золотой мяч».
– Можешь ли ты представить, что поднимаешь приз?
– Это было бы исполнением мечты, конечно. «Золотой мяч» – одна из главных наград, которую может получить футболист.
– Что ты сделаешь в случае победы?
– Наверное, буду праздновать с семьей и друзьями, которые все это время были рядом.
– Некоторые считают, что если ты не получишь «Золотой мяч» сейчас, то это не станет большой проблемой, поскольку у тебя впереди еще вся карьера, другие возможности еще будут. Ты согласен?
– Да, полностью. Выиграть «Золотой мяч» в 18 лет было бы невероятно, но если не сделаю этого сейчас, то продолжу ежедневно работать над развитием, – сказал вингер «Барселоны».
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости