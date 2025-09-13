Ламин Ямаль: «Выиграть «Золотой мяч» в 18 лет было бы невероятно. Это одна из главных футбольных наград. Я бы отпраздновал с семьей и друзьями, которые все это время были рядом»

Ламин Ямаль хотел бы получить «Золотой мяч».

– Можешь ли ты представить, что поднимаешь приз?

– Это было бы исполнением мечты, конечно. «Золотой мяч » – одна из главных наград, которую может получить футболист.

– Что ты сделаешь в случае победы?

– Наверное, буду праздновать с семьей и друзьями, которые все это время были рядом.

– Некоторые считают, что если ты не получишь «Золотой мяч» сейчас, то это не станет большой проблемой, поскольку у тебя впереди еще вся карьера, другие возможности еще будут. Ты согласен?

– Да, полностью. Выиграть «Золотой мяч» в 18 лет было бы невероятно, но если не сделаю этого сейчас, то продолжу ежедневно работать над развитием, – сказал вингер «Барселоны».