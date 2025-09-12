«Ямаль – невероятный футболист. Если у такого таланта хороший день, все зависит больше от него, чем от тебя». Защитник «Комо» Валье о вингере «Барсы»

Алекс Валье отметил сложность игры в обороне против Ламина Ямаля.

В августе «Комо» уступил «Барселоне» со счетом 0:5 в матче за Кубок Жоана Гампера .

«Ламин – невероятный игрок.

Я старался, пытался жертвовать собой и сохранять концентрацию на протяжении всей игры... Но, если у игрока с таким индивидуальным талантом будет хороший день, все зависит больше от него, чем от тебя», – сказал защитник «Комо » и воспитанник «Барсы» в интервью TV3.