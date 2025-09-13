Кахигао про Жедсона и Ливая: «Цены сумасшедшие на форвардов и хавбеков «бокс-ту-бокс». У Фернандеша было предложение из АПЛ, но «Спартак» заполучил его в том числе за счет бонусов»

Франсис Кахигао отметил высокие цены на форвардов и хавбеков «бокс-ту-бокс».

«Если мы говорим про Жедсона, то по нему было предложение клуба АПЛ, и оно превышало то, которое делали мы. Но нам в итоге удалось за счет в том числе и бонусов его заполучить. Но самый ключевой момент – чтобы сам игрок хотел перейти, чтобы у него было это желание. Это принципиально, это ключевой момент.

Что касается Ливая Гарсии, то прежний клуб [АЕК] не хотел игрока отпускать, были по нему предложения и мы должны были эти предложения если не перебить, то, по крайней мере, сравняться с ними. Мы сделали это, в итоге подписав футболиста.

Вообще, если говорим о позициях форварда и полузащитника «бокс-ту-бокс», то здесь цены невероятно высокие, и мы должны конкурировать, в том числе с европейскими клубами. Цены просто сумасшедшие!» – сказал спортивный директор «Спартака».