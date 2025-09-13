«Волга» дважды забила «Торпедо» за три минуты в матче Первой лиги. После победы ульяновцев соперник уволил тренера

«Волга» обыграла «Торпедо» в 10-м туре Pari Первой лиги (3:2).

Клуб из Ульяновска уступал в счете с 32-й минуты после гола Александра Юшина, но во втором тайме забил дважды за три минуты: на 76-й отличился Евгений Воронин, на 79-й – Дмитрий Каменщиков. На 83-й Алексей Каштанов сравнял счет с пенальти, но «Волга» одержала победу благодаря мячу Данила Новикова на 3-й добавленной минуте.

После матча «Торпедо» сняло с должности исполняющего обязанности тренера Сергея Жукова, а сегодня, 13 сентября, назначило Дмитрия Парфенова.

После десяти туров «Волга» идет 10-й в Первой лиге, «Торпедо» находится на 16-й строчке. В следующем матче клуб из Ульяновска 20 сентября примет «Нефтехимик», москвичи сыграют в гостях с «Соколом».