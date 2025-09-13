  • Спортс
  • «Торпедо» сняло и.о. тренера Жукова после поражения от «Волги» и близко к назначению Парфенова
В «Торпедо» снова произошли изменения на тренерском посту.

Московский клуб уступил ульяновской «Волге» (2:3) в 10-м туре PARI Первой лиги. До этого у команды были 3 ничейных результата и 5 поражений, а также всего одна победа (18 августа – в первом матче после отставки главного тренера Олега Кононова).

«Мы благодарим Сергея Николаевича Жукова за исполнение обязанностей главного тренера «Торпедо». Специалист продолжит работу в системе нашего клуба в качестве главного тренера молодежной команды. 

Имя нового главного тренера черно-белых будет объявлено в ближайшее время», – сообщается на сайте команды.

По сведениям Metaratings, к назначению в «Торпедо» близок Дмитрий Парфенов, альтернативный вариант – Дмитрий Кириченко.

У «Торпедо» 1 победа в 10 матчах сезона – она была после отставки Кононова. Клуб идет 16-м в Первой лиге

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Торпедо»
