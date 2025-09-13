«Торпедо» назначило Парфенова главным тренером
Дмитрий Парфенов возглавил «Торпедо».
Детали соглашения с 50-летним специалистом не уточняются. Старшим тренером «Торпедо» стал Юрий Ковтун.
Ранее московский клуб снял исполняющего обязанности главного тренера Сергея Жукова после поражения от ульяновской «Волги» (2:3) в 10-м туре PARI Первой лиги.
В 10 матчах у «Торпедо» 6 очков, команда занимает 16-е место в таблице и находится в зоне вылета.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Торпедо»
