«Торпедо» назначило Парфенова главным тренером

Дмитрий Парфенов возглавил «Торпедо».

Детали соглашения с 50-летним специалистом не уточняются. Старшим тренером «Торпедо » стал Юрий Ковтун.

Ранее московский клуб снял исполняющего обязанности главного тренера Сергея Жукова после поражения от ульяновской «Волги» (2:3) в 10-м туре PARI Первой лиги.

В 10 матчах у «Торпедо» 6 очков, команда занимает 16-е место в таблице и находится в зоне вылета.