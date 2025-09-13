Мареска заявил, что у Стерлинга и Дисаси нет шансов вернуться в основу «Челси»: «Я не видел их с начала сезона, они тренируется на другом поле»
Энцо Мареска высказался о Рахиме Стерлинге.
– С начала сезона я не видел некоторых игроков. Я не видел Ренату Вейгу, не видел Акселя Дисаси, не видел Рахима Стерлинга, потому что они тренируются в другое время и на другом поле.
Они игроки «Челси» (Вейга ранее перешел в «Вильярреал» – Спортс″), потому что у них контракты с клубом. Сейчас они все еще тренируются по отдельности. Идея в том, чтобы продолжать в том же духе.
– Есть ли у них шансы вернуться в основной состав?
– С нами? Нет, – сказал тренер «Челси».
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовано: Sports
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости