Слот – тренер месяца в АПЛ. У «Ливерпуля» три победы в трех матчах августа
Арне Слот стал тренером месяца в АПЛ.
Обладателя награды определили по итогам голосования болельщиков и экспертов.
Под руководством нидерландского специалиста «Ливерпуль» одержал три победы в трех матчах августа.
Слот опередил Режиса Ле Бри («Сандерленд»), Энцо Мареску («Челси») и Дэвида Мойеса («Эвертон»).
